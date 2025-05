As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (1º)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (1º), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot mostra que você pode estar se sentindo emocionalmente insatisfeito ou isolado. Você pode estar perdendo de vista algo que lhe é apresentado. Pare e repense exatamente o que você realmente precisa.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot revela uma boa fase. Atrasos se dissolverão e o impulso se acumulará. Espere desenvolvimentos rápidos e o progresso tão esperado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca uma fase de recuperação. Após o caos ou as dificuldades, você começou a redescobrir sua luz e a se realinhar com esperança e propósito.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot revela uma fase importante. Nostalgia, reconexão emocional ou cura de um relacionamento passado trarão doçura e encerramento. Abrace a inocência e a segurança emocional mais uma vez.

Texto com informações do site The Economic Times