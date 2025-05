As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (1º)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (1º), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O taro indica que você teve que controlar suas emoções internas, demonstrar moderação ou perdoar alguém que dificultou a situação. Você passou por dificuldades emocionais e descobriu como guiar com empatia em vez de orgulho.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que você está equilibrando duas prioridades. No entanto, família, trabalho, orçamento — tudo exige seu foco. Embora seja difícil, o equilíbrio pode ser mantido.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A Imperatriz é um sinal exuberante de crescimento. Sejam projetos criativos, relacionamentos saudáveis ​​ou até mesmo uma gravidez, algo lindo está em gestação em seu mundo. Dê a isso seu calor e paciência — ele florescerá no tempo divino.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot revela que uma nova jornada — talvez na carreira, em viagens ou no romance — está pronta para começar se você ousar confiar. Deixe a curiosidade guiar o caminho.

Texto com informações do site The Economic Times