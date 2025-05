As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (1º)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (1º), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot destaca: Não deixe que a tentação atrapalhe seu progresso. Quebre padrões que não servem mais para o seu futuro.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você será profundamente transformado à medida que um ciclo se completa. Você sentirá grande satisfação e alinhamento, seja ao terminar um trabalho, concluir uma grande obra ou entrar em uma nova fase da vida. Confie na conclusão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot lembra você de se reconectar com a felicidade e com aqueles que o elevam. A comunidade é onde a cura acontece. Deixe que os outros o amem em meio à sua solidão. Reuniões, festas ou conversas tocantes o ajudarão a lembrar que não está sozinho.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca: Deixe seu coração liderar — a abundância emocional estará a caminho se você permanecer alinhado com seus valores.

Texto com informações do site The Economic Times