Horóscopo de maio de 2025: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O quinto mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de maio para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nos próximos dias.

Sagitário

Maio trará uma energia de abundância e surpresas. Hora de trair prosperidade e boas vibrações. Tenha cuidado com a pressão alta, siga seu tratamento e não falte às consultas médicas.

Ficar em silêncio em alguns momentos será a melhor arma para crescer rapidamente na sua vida profissional. E no amor, maio chega carregado de surpresas e compatibilidades que movimentar seu coração. Não hesite em pedir ajuda divina quando precisar.

Capricórnio

A inveja anda solta, não acredite tão fácil! É melhor manter distância para evitar o mau-olhado. Seu signo sempre atrai riqueza e isso gera inveja. Você receberá uma oferta de emprego e pode ser em outra cidade ou no exterior.

Maio sempre traz as melhores oportunidades de emprego. Você se dará uma chance com um amor do passado, mas tente ir devagar.

É hora de você pensar mais em si mesmo, um pouco de egoísmo não fará mal nenhum. Busque estabilidade emocional.

Aquário

Não saia por aí se gabando de quanto você ganha ou tem, porque a inveja está à espreita. É melhor ser discreto com dinheiro.

Adeus ao passado tóxico, não volte para aqueles amores que sugam sua energia. É hora de cortar esses laços de uma vez por todas.

Maio trará a energia para deixar os problemas para trás e se reinventar no trabalho. Se você estiver planejando uma festa ou viagem, tudo sairá bem. Você se destacará em tudo relacionado a negócios ou fechamento de contratos.

Peixes

Em maio, você será abençoado com novas oportunidades e a estabilidade financeira que merece. O universo está do seu lado. Viagens.

Tenha cuidado com as pessoas que trabalham com você. Sua luz às vezes desperta inveja, mas a conexão divina o protege de qualquer vibração ruim. Confie na sua intuição.

Alguém no trabalho está interessado em você. Ponha as cartas na mesa e evite se envolver em amores proibidos. O dinheiro fluirá.