Horóscopo de maio de 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O quinto mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de maio para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nos próximos dias.

Áries

Você termina de pagar algo. Cuidado com fofocas e energias ruins. Na sua família você ouvirá falar de uma gravidez que lhe trará muita felicidade. Você recebe reconhecimento.

Não se deixe derrotar, você é feito de força e sabedoria; este maio será de grandes triunfos. Seu ponto fraco é a insônia e as enxaquecas. Continue praticando exercícios e dieta.

Você terá uma metamorfose. Você vai viajar neste mês e será com seu parceiro. Cuidado com o dinheiro, não empreste para que sua sorte não seja roubada.

Touro

Você é muito intenso e isso faz com que você cometa muitos erros com as pessoas que ama. Você recebe presentes que não esperava e isso vai o deixará muito feliz.

Tente não deixar nada inacabado. Lembre-se de que o amor é dado, não comprado, então não tente impressionar.

Mudança de emprego ou férias. Tente tirar tudo que é negativo da sua vida. Seu ponto fraco é seu estômago. Você processa um visto. Você ganha dinheiro com lucros.

Gêmeos

Você deve aprender a diferenciar entre amor e paixão. Convite para uma viagem. Você recebe dinheiro por uma dívida passada. Alguém está se divorciando. Lembre-se de não tomar os problemas dos outros como seus.

Não confie em ninguém sem ter provas da lealdade para que não lhe façam mal. Seu ponto fraco é o rim. Alguns amigos se distanciarão de você por causa de fofocas e energias ruins. Purifique sua energia.

Câncer

Tenha cuidado com no relacionamento para não ser excessivamente caprichoso e ciumento. Tente se controlar e seja feliz.

Um parente virá até você para perguntar sua opinião sobre algo. Tente não cair em golpes. Você vai viajar.

Você tem a sorte alinhada a seu favor, então qualquer mudança que fizer será positiva. Lembre-se de que você deve continuar estudando. Seu ponto fraco é a dor de cabeça; continue com o exercício.