As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (30)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (30), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot revela uma fase postiva. Um novo emprego, investimento ou objetivo de saúde pode estar começando agora. Cultive esta semente com cuidado — ela tem um potencial duradouro.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot reflete a sensação de estar preso a padrões — excesso de trabalho, controle ou medos. Você pode ter se sentido preso a rotinas que não eram nutritivas.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Seja amor, inspiração artística ou um pedido de desculpas, algo sincero está se aproximando. Permita que seus pensamentos e sentimentos caminhem lado a lado.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot indica que você está carregando demais. Sejam os seus fardos ou os dos outros, a carga é insustentável. Você precisa se livrar do que não lhe pertence.

Texto com informações do site The Economic Times