As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (30)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (30), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot indica atritos atuais. Energia competitiva, mal-entendidos ou conflitos internos podem estar emergindo. Você pode sentir a necessidade de provar seu valor, mas nem toda batalha vale a pena. Concentre-se em sua visão superior.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que você tem estado em uma fase reflexiva. Um período recente de autodescoberta, introspecção espiritual ou isolamento. Você precisava de tempo para realmente considerar e se reconectar com sua voz interior.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot aponta para uma fase em que a verdade e a justiça são prioridades. Sejam questões legais, responsabilidade pessoal ou decisões éticas, você trabalhou duro para solucionar as coisas ou encontrar as pazes com o passado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot indica que você pode estar se sentindo emocionalmente insatisfeito ou isolado. Você pode estar perdendo de vista algo que lhe é apresentado. Pare e repense exatamente o que você realmente precisa.

Texto com informações do site The Economic Times