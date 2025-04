As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (30)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (30), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot indica que você estava se apegando a algo — um relacionamento, um emprego, até mesmo uma identidade — que não lhe servia mais. O medo da perda provavelmente o impedia de seguir em frente, mesmo quando seus instintos gritavam sem parar. Esse congelamento emocional pode ter feito você duvidar do seu valor, mas, no fundo, você sabia que algo precisava mudar.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot aponta para uma obsessão por segurança. Você pode estar se apegando demais, seja à segurança financeira, emocional ou até mesmo ao espaço pessoal. A sugestão é que você considere o que está retendo — e se esse apego é nutrição ou impulso para o seu desenvolvimento.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que é necessário liberar a culpa e deixar a alegria retornar — conecte-se com aqueles que elevam seu espírito.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca plenitude emocional e paz. Um relacionamento, um assunto familiar ou um sonho pessoal que você vem nutrindo se alinhará. Alegria, harmonia e segurança emocional estão ao seu alcance. Deixe seu coração exalar.

Texto com informações do site The Economic Times