As blusas ‘Poeta’ serão tendência porque são as mais elegantes

Para dar um toque fresco e elegante ao seu look, há uma blusa moderna que promete te deixar com um ar de diva graças aos detalhes únicos que a destacam, dando ao seu visual uma essência dramática, quase histriônica, que ajudará a elevar seu look com apenas uma peça.

Tudo parece indicar que os looks românticos estão de volta, e os looks elegantes e excessivamente minimalistas estão aos poucos saindo de cena, dando lugar a uma tendência que se destaca por valorizar a autenticidade das pessoas, além da beleza.

Não são mais os looks excessivamente sóbrios ou as peças sofisticadas e sob medida que predominam, e embora haja quem mantenha o estilo dentro da linha do “old money” desta vez, é importante destacar que os looks estão se transformando para que, aos poucos, cada pessoa possa se mostrar como é, sem medo de ser criticada por seus gostos e escolhas.

Blusas de 'poeta' em tendência Pinterest (Pinterest)

Blusas estilo poeta serão tendência em 2025

Assim, a estética grunge e as tendências mais vibrantes dos anos 60, 70 e 80 surgem como uma proposta que oferece não só um respiro, mas também a possibilidade de vivenciar um tempo que para alguns parece distante, mas igualmente desejado. Por isso, as blusas “poeta” ganham muito mais valor e prometem roubar o seu coração graças aos seus formatos especiais.

Para reconhecer esse tipo de blusa, é importante ter em mente algumas características que a tornam especial em relação às demais, e o principal que você deve levar em conta é que não deve confundi-las com os tons ‘vitorianos’ ou ‘boho’ que também serão uma das principais tendências, mas sim entender a essência da peça que é composta por três elementos: o romantismo, o ar rebelde dos piratas e o toque oitentista do estilo Prince.

Os três elementos conectam diferentes momentos no tempo e na história, sendo a versão atual a usada por Prince, que se distinguia pelos seus babados característicos ao redor do pescoço, estendendo-se até o peito e descendo gradualmente sobre o estômago. Inclui também mangas compridas soltas nos pulsos.

Blusas de 'poeta' em tendência Pinterest (Pinterest)

Como combinar blusas de poeta?

Seus formatos teatrais e dramáticos são o toque final para um dos visuais mais ousados ​​e estéticos, prometendo dar um toque diferente ao seu visual. Há também uma versão para cada gosto e tipo de corpo, com modelos contemporâneos, croppeds ou longuíssimos que você também encontra em transparências, rendas, bordados e outros elementos.

Combinar esse tipo de peça é muito simples, e aqui estão alguns looks que você pode gostar. O melhor é que você pode combinar esse tipo de blusa com jeans ou com peças bem mais formais, como calças de alfaiataria. Embora não sejam mais tão populares quanto antes, são uma opção perfeita para aqueles que amam a tendência do dinheiro antigo e simplesmente não querem abandoná-la.