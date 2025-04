Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

É hora de você manter fé em tudo o que deseja e ser mais resiste as tentações que o tiram do bom caminho.

Touro – Carta A Estrela

Existe muito potencial para se destacar naquilo que deseja e aumentar o próprio brilho, apenas saiba ficar com a energia alta e aproveitar.

Gêmeos – Carta A temperança

Chegou a hora de saber como equilibrar algumas situações e começar a ponderar novas decisões, caminhos e projetos na vida.

Câncer - Carta A Temperança

É a sua hora de retomar a esperança e a calma em sua vida. Lembre-se que as novas oportunidades só chegarão com paciência e equilíbrio.

Leão - Carta O Imperador

Aproveite este momento de colher coisas boas e a prosperidade. Pense e planeje com determinação o caminho até seus objetivos.

Virgem - Carta O Diabo

Não se deixe corromper por companhias ou pessoas que na verdade não querem plantar coisas boas na vida e menos ainda ao seu lado.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

A vida pode mudar para bons caminhos e é hora de arriscar novos passos.

Escorpião – Carta O Julgamento

A vida virá com determinações que podem parecer difíceis, mas trarão recompensas importantes e renovação; apenas confie.

Sagitário – Carta A Torre

A vida passa por finalizações que trazem uma transformação difícil, mas importante. Fortaleça sua confiança em si mesmo!

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Um novo começo repleto de abundância e prosperidade se aproxima, mesmo que para isso alguns cortes precisem acontecer.

Aquário – Carta O Sol

Chegada de sucesso e felicidade são anunciadas para o seu signo, apenas mantenha a energia em alta.

Peixes – Carta O Louco

A energia do momento passará por fortes mudanças e luta por liberdade. Saiba quando se aventurar e quando moderar.