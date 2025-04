Os signos que precisam de cautela quando Vênus entrar Áries

Na quarta-feira, 30 de abril de 2024, Vênus entrará em Áries e marcará um período intenso e que pede cautela na vida de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Touro

A vida pode se tornar mais agridoce e algumas finalizações acontecem. Ouça a intuição e não adie mais mudanças que precisam acontecer. Seu coração será curado e você precisa reservar um tempo para focar nisso. Não deixe de sonhar e ser positivo, mesmo diante de dificuldades.

Sagitário

A vida agora pode se tornar mais criativa e movida por paixões, apenas tenha cuidado para não se perder na intensidade. Com mais sentimentos a flor da pele, é hora de potenciar sua energia para romances bons e a arte. Evite entrar em problemas ao exagerar nas reações se estiver passando por problemas amorosos.

Capricórnio

Algumas finalizações e cobranças no amor podem entrar na sua energia e é momento de buscar refúgio onde se sente acolhido. Não tenha medo de ficar mais recolhido e no conforto do seu lar, acompanhado daqueles que o deixam alegre. Organize seus sentimentos e pensamentos sem pressa.

