O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Áries – Carta O Juízo Final

Hora de começar a aproveitar as oportunidades, sempre se adaptando e agarrando gosto pela mudança; é preciso destravar o caminho e isso só será possível com novidades que aparecem de forma determinante.

Touro – Carta O Mago

É preciso ter cuidado com uma pessoa manipuladora e que usa estratégias mentirosas para tirar sua atenção de um objetivo importante. Cuidado ao máximo com pessoas que são charlatões e tentam vender soluções milagrosas.

Gêmeos – Carta A Lua

A vida passa por uma abertura importante para recursos e dinheiro. No entanto, é importante ter mais inteligência para não desperdiçar nada ou passar por problemas relacionados a desorganização. Equilibre a amente e os hábitos.

Câncer – Carta O Diabo

Uma pessoa importante chega em sua vida com desejo de mostrar que é muito importante. Não caia em jogos do ego ou tente ostentar para se igualar. A verdade da alma vale mais do que qualquer coisa.