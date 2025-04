Bermudas serão tendência, confira looks que trazem elegância ao seu look

As estações passam, e em breve você terá novamente os raios de Sol da primavera. Os raios de sol iluminam nossas janelas e as cores das flores mais bonitas se misturam às roupas das fashionistas.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Estilos vibrantes e multicoloridos, tão marcantes quanto a própria primavera, permitem que as mulheres pareçam muito mais radiantes, e o brilho e a alegria que esta estação traz fazem com que mais de uma pessoa sucumba aos encantos de peças como vestidos, minissaias, shorts e, sim, bermudas. Você pode amá-los ou odiá-los, mas eles continuam sendo as maiores estrelas deste ano.

Como usar bermudas de forma elegante? Pinterest

Então, fique atento, porque em 2025, as bermudas prometem um dos looks mais elegantes e perfeitos para o dia a dia, sem abrir mão da elegância e do glamour. Esse tipo de peça é perfeita para combater o calor e não fica tão revelador quanto os shorts. Pelo contrário, elas são tão adequadas que são até uma opção para usar no escritório, desde que você as complemente com os elementos necessários.

Bermudas serão tendência em 2025

As bermudas serão tendência em 2025, principalmente na versão ‘denim’, também conhecida como ‘dad shorts’, que resgata a tendência Y2K, sendo uma das opções perfeitas para quem busca algo diferente, atual e contemporâneo sem mostrar muito o corpo, e também para quem busca algo tão confortável quanto usar shorts ou jeans.

Aos poucos, peças que pareciam esquecidas vão ganhando um novo ar, e as bermudas vão se posicionando entre as grandes tendências graças à sua praticidade, já que é raro encontrar um estilo que complemente a modernidade com um look prático e que dê um toque especial ao já famoso e sob medida jeans, ou ao clássico e infalível.

Como usar bermudas de forma elegante? Unsplash

Como combinar bermuda com sandália de forma elegante?

Dê um toque de frescor ao seu look com este estilo e complemente com o calçado ideal por excelência para este tipo de peça, que desta vez serão as bailarinas. No entanto, se você está procurando um toque mais elegante e glamoroso, opte por sandálias de salto ou mules.

ANÚNCIO

Combine sua bermuda favorita com sandálias de salto de laço e adicione uma camisa. Não se esqueça de brincar com as cores. Lembre-se de que duas cores dão um toque sofisticado ao seu estilo e farão com que mais de uma pessoa queira reproduzir seu visual.

Como usar bermudas de forma elegante? Pinterest

Para algo muito mais elaborado, brinque com texturas. Combinar uma bermuda de alfaiataria com uma camisa listrada e um blazer de couro com sandálias com detalhes em 3D é uma ótima ideia, até mesmo para um evento, e vira uma declaração de estilo. É por isso que você pode optar por essa ideia se quiser fugir do convencional e se destacar.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo Chinês: este é o signo que precisará fechar ciclos do passado para poder avançar

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Claro, lembre-se de usar cores neutras, que são as melhores para manter a classe e a sofisticação. Uma camisa branca e bermudas pretas ou jeans são perfeitas para você. Mas para quem procura algo casual, um moletom grande e shorts cargo com sandálias serão a escolha certa.