As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (29)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (29), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma rotina de exercícios disciplinada contribuirá para uma saúde excelente. Avaliações de desempenho no trabalho destacarão suas contribuições e potencial de crescimento.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Gerenciar eficazmente as preocupações relacionadas ao peso melhorará a saúde geral. Um ambiente de trabalho positivo aumentará a motivação e a eficiência.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Planos de condicionamento físico personalizados ajudarão a manter uma boa saúde. Ganhos de capital e investimentos podem trazer crescimento financeiro. Uma forte cooperação entre colegas facilitará as tarefas profissionais.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Mudanças no estilo de vida levarão a uma mudança positiva na saúde. Gerenciar as finanças com eficiência ajudará a alcançar objetivos financeiros. Desafios profissionais se transformarão em oportunidades de crescimento e progressão na carreira.

Texto com informações do site Hindustan Times