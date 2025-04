O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para maio de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Aventura

A vida entra em novos movimentos e o coloca diante de mudanças. O sucesso está próximo, mas é preciso encarar a jornada com coragem e olhar para as verdades que são realmente importantes. Construa tudo com paciência, mas sem deixar as coisas pela metade.

Capricórnio– Carta das Possibilidades

As possibilidades podem se abrir diante dos seus olhos e é preciso olhar com honestidade para entender o que realmente deseja agora. Sua consciência trará novas mensagens e aprendizagens, então esteja atento para colocar essas constatações e experiencias na balança.

Aquário– Carta da Brincadeira

Momento de levar a vida equilibrada, buscando ter uma mente alegre e uma existência que pode ser mais leve. Preocupe-se mais do seu bem-estar, pois isso irá aguçar sua intuição e energia positivamente. Chegou a hora de despertar para uma nova etapa!

Peixes – Carta da Comparação

Lembre-se que nenhum caminho é igual e que é hora de encontrar respostas no seu interior, evitando ao máximo se comparar com outras pessoas. Sua intuição irá ajudá-lo a olhar com mais carinho e sabedoria para o seu próprio caminho. É hora de se fortalecer verdadeiramente!