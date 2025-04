O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para maio de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Entendimento

Seu entendimento agora o colocará diante de escolhas importantes para se libertar. Não permita que esquemas antigos e limitantes continuem, principalmente se eles são mais importantes para outras pessoas e não para você. É hora de começar a chegar até as oportunidades que o esperam.

Virgem – Carta do Estresse

Chegar ao limite e desgastar sua mente é a maior porta de entrada do estresse e dos seus problemas. Controle-se, mas também saiba colocar um ponto final em comportamentos ou condutas que o prejudicam. Em cada atitude da rotina, coloque um pouco mais de calma e compreensão.

Libra – Carta da confiança

A mentalidade o desafiará. É hora de solucionar algumas confusões e dúvidas com confiança e meditação. Sempre existe uma saída para soltar os problemas e se sentir livre novamente. É hora de mudar hábitos, pensamentos e voltar a se conectar com a essência aventureira, aprendiz e que enxerga a beleza do desconhecido.

Escorpião – Carta da Paciência

Cada etapa e ciclo tem seu momento. Saiba esperar, nutrir e colher sem se precipitar. É importante usar a criatividade e a graça dos seus movimentos para tornar o caminho bonito, mesmo diante de lutas.