O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para maio de 2025

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Áries – Carta A Culpa

As mudanças que chegam em sua vida podem ser difíceis, mas elas trarão a tranquilidade e o relaxamento mental que precisa. Algumas culpas precisam ser superadas e transformadas em aprendizagens. Aproveite agora para desenvolver sua criatividade e habilidades de forma revolucionária, transformando as dores do passado em um novo impulso.

Touro – Carta Viajar

Existe um caminho que está se formando em sua vida e o levará para onde você deseja, apenas tenha coragem para se empenhar em seguir essa trajetória com suas felicidades e dificuldades. Finalize conexões de conveniência e não entregue sua energia em lugares que não o valorizam e não motivam seu crescimento.

Gêmeos – Carta O Criador

Você está com muito poder nas mãos para evoluir e viver uma realidade que foi buscada por muito tempo. Apenas se assuma como o criador e responsável pelo seu caminho. Com a energia em alta, chega o momento de florescer com coragem e sem apegos que o atam a dores do passado.

Câncer – Carta da Receptividade

Mostre-se mais e se não tema se conectar com o mundo e com as pessoas que podem ser suas aliadas na jornada. O passado pode ter deixado marcas, mas agora é hora de compartilhar sua luz e oferecer o seu melhor para receber isso de volta. Seu caminho será de conexões se você permitir.