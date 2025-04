Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 2 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Estas serão as melhores semanas em questões de amor. Muita vontade de se apaixonar e caminhos abertos. Tente fazer mudanças no trabalho.

Cuidado para não sofrer traição de alguém que considera amigo, então evite fazer empréstimos ou firmar parcerias comerciais até maio. Cuide-se em caso de problemas de saúde, principalmente infecções nos rins ou na garganta.

Chance de mudar o visual. Não desista e siga em frente.

Capricórnio

Evite ser agressivo com outros, então tente se acalmar e continue com o exercício, isso irá te acalmar. Em questões de trabalho, você terá alguns problemas com seus chefes, apenas tente dar o seu melhor.

Tenha cuidado com dívidas passadas e tente pagá-las o mais rápido possível. Sua mente será muito forte e perceptiva. Você resolve problemas legais a seu favor.

Cuidado com a inveja. A boa sorte chegará até você em tudo relacionado ao crescimento econômico e profissional. Reinvente-se e seja o melhor.

Aquário

Você estará no meio de uma renovação pessoal e perceberá que é hora de amadurecer e construir um legado para o seu futuro. Evite ficar ressentido e comece a perdoar, para não carregar energias negativas do passado.

Tenha cuidado com o pagamento da sua casa ou do aluguel; lembre-se de não gastar seu dinheiro em compras desnecessárias. Você terá um golpe de sorte em questões de trabalho. No amor, você continuará com seu parceiro

Cuide da saúde e lembre-se de que seu ponto fraco é seu estômago. Não desista e lute pelo sucesso.

Peixes

Hora de tomar a decisão de mudar de atitude e deixar a negatividade para trás. Lembre-se que seu signo está passando por uma fase de crescimento espiritual e profissional.

Você decide ficar com apenas um parceiro. Tente relaxar ou evitar tanta pressão. Trate problemas psicológicos. Cada vez que você ajuda alguém, sua energia positiva se multiplica. Sempre siga em frente.