Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 2 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Sua energia positiva está no auge em tudo o que você faz. A oportunidade de mudar de casa ou de país surge no seu caminho. Pense bem nisso. Se você receber dinheiro extra de comissões ou lucros, tente investir em você mesmo.

Uma proposta de casamento ou mudança de casa, lembre-se sempre de pensar antes de agir para não se arrepender depois. Cuidado com as dores de estômago, elas serão seu ponto fraco durante todo o mês.

Hora de buscar novos projetos de vida, procure terminar seus estudos profissionais e não deixe nada inacabado. Sempre positivo diante dos problemas.

Virgem

Transformações radicais podem chegar. Lembre-se, você está em um período de crescimento pessoal e profissional. Mantenha uma boa atitude e força espiritual em tudo que fizer e se sairá muito bem.

ANÚNCIO

Cuidado com más energias ou fofocas, espante toda essa inveja. Controle seus impulsos de ciúme ou raiva irracional, especialmente com seu parceiro. Considere que seu signo é muito desconfiado e pensa coisas que não são verdade. Não olhe para trás e siga em frente, porque a vitória será sua.

Leia mais:

Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Libra

Você terá a oportunidade de um emprego bem remunerado, graças ao fato de que neste mês seu signo está passando por uma metamorfose em sua maneira de pensar e ser, elevando ainda mais sua energia em direção ao positivo.

Nutra a espiritualidade e medite mais. Cuide do seu dinheiro, melhore sua gestão. Evite as fofocas e as energias ruins, tente não falar sobre seus planos e fique longe de maus amigos.

Um triangulo amoroso pode acontecer. Perdoe e esqueça, pois hoje é hora de viver um novo na minha vida.

Escorpião

Seu signo entrará em um período de crescimento econômico e profissional. Hora de fazer um plano de ação que você possa seguir. Considere que ser perfeccionista faz com que você leve mais tempo para fazer as coisas, evite adiar.

Em questões amorosas, você sente que seu parceiro está se afastando. Tenha em mente que o amor não acaba, ele apenas evolui, então tente se reinventar ou partir para novas experiencias.

Você poderá mudar de emprego ou descobrir a possibilidade de ser feliz com algo novo. Dê o melhor de si.