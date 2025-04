As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Embora problemas internos ou externos possam surgir no início do dia, a Rainha de Paus lembra você do seu poder radiante. Lutar não é necessário para mostrar seu valor. O equilíbrio restaura a paz.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Capricórnio, velhos padrões te perseguem nesta fase — talvez excesso de trabalho, controle ou autojulgamento. O Cavaleiro de Espadas te impulsiona a agir rápido — mas com cautela. O amor — dado ou recebido — será sua verdadeira vitória.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Quando você se livra das expectativas, a alegria chega — o Três de Copas indica amizades, celebrações ou comunidade emocional. O tarot destaca ainda que você já tem tudo o que precisa dentro de si. Acredite.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Deixe a clareza se desenrolar suavemente; não a force. A carta Dois de Espadas destaca que uma escolha o aguarda em breve, mas não há problema em descansar.

Texto com informações do site The Economic Times