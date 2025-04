As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Não permita que a ansiedade o domine. A conexão emocional, seja a partir de um novo relacionamento em formação ou da recuperação de um casamento, é prometida pelo Dois de Copas. A sabedoria confiável — tradição, mentoria ou suas crenças espirituais — o manterá firme.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem, a insatisfação está sussurrando nesta fase. O Quatro de Copas demonstra inquietação emocional. No entanto, é importante alinhar suas decisões com o coração, não com a obrigação.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Libra, seu senso de justiça e equilíbrio está aguçado nesta fase. A justiça demonstra um acerto de contas cármico — o que você dá, recebe de volta. A Estrela ilumina seu caminho — esperança, renovação e bênçãos estão mais perto do que parecem.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião, a clareza aguçada leva à alegria profunda nesta fase. O Rei de Espadas ajuda você a romper com o ruído emocional para fazer escolhas sábias. Você precisa nutrir a vida que está construindo.

Texto com informações do site The Economic Times