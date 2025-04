As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Áries, está fase traz ondas emocionais que o direcionam para a cura. O Valete de Copas convida seu coração a novas possibilidades emocionais — um convite gentil, uma palavra gentil, um conceito criativo. Emocional ou mentalmente, indica que você está se afastando de um passado difícil.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Touro, algo em seu mundo está pronto para se transformar. O Três de Paus o incentiva a olhar para frente — seus sonhos estão se expandindo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos, a paciência tem sido seu ensinamento silencioso ultimamente. O Sete de Ouros revela que você está esperando por resultados. No entanto, é neessário lembrar que nem todo progresso é óbvio. As sementes que você plantou estão criando raízes mais profundas do que você pode observar.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Câncer, a paixão desperta em você. Enquanto o Ás de Paus incentiva uma nova inspiração ou um novo começo, o Oito de Copas convida você a deixar para trás tudo o que não o preenche mais. A maturidade emocional será sua luz guia. Confie na sabedoria mais profunda do seu coração, não apenas nas emoções superficiais.

Texto com informações do site The Economic Times