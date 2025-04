Adeus jeans! Calças jogger com botas ‘Normcore’ serão tendência: veja como usar

Se há uma mulher que é símbolo de elegância, glamour e classe, é Anne Hathaway. Não importa o que ela faça, ela parece ter a fórmula para elevar a peça mais simples ao mais alto nível.

Assim, a simplicidade de um jeans com detalhes brilhantes ou de uma camisa branca básica se transformam em um look digno de passarela, assim como aconteceu em suas recentes aparições no desfile da Ralph Lauren em Nova York ou em seu look para a Moncler durante a Semana de Moda de Paris em Courchevel, França, onde ela parecia uma diva deslumbrante, revivendo a tendência do jogger, que parecia ter desaparecido.

Foi naquele momento que Anne Hathaway fez uma declaração de estilo não apenas para aqueles que buscavam um visual de inverno estiloso, mas também para aqueles que buscavam um toque moderno em suas roupas, ao usar duas peças que raramente, ou nunca, víamos juntas: calças de moletom e botas normcore.

Calça jogger com bota será tendência neste ano

Então, fique atento, calças jogger combinadas com botas normcore serão tendência em 2025 e é assim que você pode usá-las sem necessariamente ser inverno, pode ser um look confortável e perfeito para qualquer estação, sim, vamos agradecer a Anne Hathaway por essa ideia incrível.

Em 2024, ouvimos repetidamente que looks compostos por calças de alfaiataria, blazers e jeans de perna larga seriam as principais tendências deste ano. No entanto, este ano, além de prometer ser “o ano do boho”, busca incentivar as mulheres a resgatarem seu estilo e buscarem autenticidade em vez de elegância em seus looks.

Os joggers com botas serão tendência este ano Pinterest (Pinterest)

Assim, peças que pareciam casuais ganham um novo significado, dando uma pausa nos looks, começando por peças que modernizam e até ajudam a mulher a parecer mais jovem, como aconteceu com Anne Hathaway, que demonstrou que é uma peça que se torna uma grande aliada depois dos 40.

Então fique atento, pois as calças joggers serão tendência e elas virão acompanhadas das botas normcore, caracterizadas pelo design minimalista e discreto. Eles também são perfeitos para quem procura calçados confortáveis ​​que não precisam ser associados a sapatilhas ou tênis.

Como usar calças jogger com botas normcore?

Há muitas maneiras de usar calças jogger com botas normcore. Já vimos isso com a atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, que optou por um grande casaco marrom de pele, combinando calça jogger, moletom e botas pretas, provando que um bom look não precisa de muitas cores, mas sim de um pouco de volume.

Mas para quem procura um visual que funcione em dias quentes ou até mesmo em climas temperados, sem necessariamente parecer invernal, é possível combiná-lo com um top cropped, calça de moletom e botas.

Para quem gosta de estilo elegante e quer simplesmente adotar a tendência do dinheiro antigo como parte do guarda-roupa, use como acessório um top curto e adicione um toque elegante com um blazer; para um look casual, adicione um boné.

Lembre-se que combinações simples acabam sendo melhores e mais bem-sucedidas; não abuse dos elementos e mostre seu lado mais rebelde com essa tendência.