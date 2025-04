Os signos que podem reencontrar amores do passado este fim de semana

O último fim de semana de abril de 2025 chegou e alguns signos podem reencontrar amores do passado. Confira quais são:

Áries

No amor, sua atenção pode ser chamada por um amor antigo, mas lembre-se de que tudo isso é passado. É hora de se apaixonar novamente e deixar para trás alguém que não era a pessoa certa para você.

Sagitário

Não dê mais atenção ao seu ex, não caia nos joguinhos dele, essa pessoa só está enrolando você; coloque um fim definitivo e siga em frente. Amores mais compatíveis e sinceros estão chegando, então não desperdice seu tempo valioso.

Capricórnio

Antigos amores vão te procurar para reacender a chama, mas é melhor fechar esses ciclos de uma vez por todas e se abrir para descobrir amores que realmente o emocionam e nutrem. Um romance fugaz, mas muito apaixonado, pode bater à sua porta. Prepare-se para sentir a intensidade.

Aquário

Cuidado com a energia negativa e tente se livrar do estresse para não ter mais tanta frustração e progredir. Fim de semana é perfeito para procurar novas oportunidades de emprego, ativar sua mente criativa e se arriscar sem medo. Amores passados ​​estão batendo à sua porta, apenas analise se essa pessoa vale a pena no seu presente, ouça seu coração, mas também sua razão.

Peixes

Comece a cultivar o amor em sua casa. É hora de ter uma maior fase alegria e companheirismo em sua vida pessoal. As energias do dinheiro também estão alinhadas a seu favor, prepare-se para um período de progresso, deixando o medo e o fracasso para trás.

