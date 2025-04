As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste sábado (26)

Confira as revelações do tarot, neste sábado (26), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que manter uma perspectiva positiva impulsionará o progresso pessoal e profissional.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Praticar a gratidão em família criará um ambiente acolhedor e acolhedor. O tarot também revela que conexões românticas trarão conforto, promovendo momentos de alegria e proximidade.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot afirma que uma abordagem estruturada para a resolução de problemas levará a soluções eficazes.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que é necessário ter muita prudência antes de fazer grandes investimentos. Como conselho, uma atitude flexível e positiva ajudará a aproveitar ao máximo esta nova fase.

Texto com informações do site The Times of India