As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado (26)

Confira as novas revelações do tarot, neste sábado (26), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca que uma mentalidade estratégica e positiva ajudará a aproveitar ao máximo as oportunidades futuras.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Manter o foco e a disciplina garantirá que essa nova fase seja realmente gratificante. Por isso, mantenha-se atento.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O alerta é: Uma abordagem proativa ajudará a superar desafios com facilidade.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O crescimento espiritual em família trará uma sensação de paz e união. Já a vida amorosa será repleta de conexões emocionais profundas e momentos significativos.

Texto com informações do site The Times of India