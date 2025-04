Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 25 e 27 de abril 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Sagitário

Neste fim de semana, você definirá uma meta para mudar completamente sua maneira de pensar e permanecer o mais positivo possível. Lembre-se, seu signo sempre irá seguir em frente diante da adversidade.

Você decide tirar tudo o que não usa do seu armário e renovar sua energia. Um amor do passado está esperando você voltar. Tente manter todos os seus documentos em ordem.

Deixe as mágoas com sua família para trás e reconcilie-se se for o certo, mas também saiba aqueles que devem ser cortados da sua vida, pois já excederam as chances que você deveria dar.

Capricórnio

Não deixe mais de lado os cuidados com a sua saúde e com tudo o que precisa. É importante estabelecer metas claras e se desafie a continuar com seus objetivos.

ANÚNCIO

Lembre-se de que você deve sempre proteger sua pele de infecções, pois ela é seu ponto fraco. Você está se lembrando de alguém, então tente conversar para fazer as pazes.

Você ouvirá falar de um membro da família que fará uma operação, mas tudo acabará bem. Você terá mais gastos.

Aquário

Seu signo é um dos mais extrovertidos e sociáveis ​​do zodíaco, portanto use isso a seu favor. Apenas tente não deixar que as críticas o afetem, basta que você se sinta bem consigo mesmo.

Evite discussões no trabalho e em casa; é hora de estar em paz com aqueles ao seu redor. Beba bastante água para que seu corpo possa se desintoxicar e se limpar.

Você receberá um convite para uma viagem. Você decide se comprometer com seu parceiro e ter um relacionamento romântico mais duradouro. Tente economizar e evite comprar coisas que você não precisa; lembre-se, estes são tempos difíceis.

Peixes

Este fim de semana será de sorte para o seu signo em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito a relacionamentos. Você conhecerá alguém muito compatível, basta se abrir para o amor.

Você precisa mudar seus hábitos alimentares para se manter saudável. Você faz uma viagem para passar um tempo com sua família.

Presentes. Tenha cuidado com pagamentos e evite imprevistos. Tenha em mente que essa emergência vai passar, então tente dar tempo ao tempo e não se desespere. Dedique tempo aos seus antigos hobbies.