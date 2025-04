Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 25 e 27 de abril 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Você atrai mais atenção e isso enche seu ego. Não se afunde em excessos para evitar problemas de saúde e concentrar sua energia em manter a luta apelos objetivos.

Um novo amor o procura. Você decide mudar de casa ou ir morar em outro lugar. Novas oportunidades no trabalho onde você se sairá muito bem. Tente ficar de olho na sua família.

Virgem

Tenha mais consciência das suas necessidades. Se você tiver a oportunidade de fazer mudanças para se sentir melhor com você mesmo, não hesite.

Atenção com a rotina. Um novo emprego. Cuidado extra com os pulmões e atenção com pessoas ao redor que podem sofrer com isso.

ANÚNCIO

Uma transação será resolvida nos próximos dias. Um amor pode retornar, analise a situação antes de decidir.

Libra

Você está no momento ideal para se sentir bem, mas lembre-se de que o mais importante é a consistência; não peça mais a opinião de ninguém sobre você.

É hora de se encorajar e seguir em frente. Tenha uma rotina de exercícios e alimentação mais saudável. Lembre-se que você é o que consome.

Uma viagem. Você recebe o dinheiro que deviam. Tenha cuidado com discussões ou raiva, tente controlar seus impulsos com seus amigos. Não seja difícil com aquela pessoa que o ama.

Escorpião

Mude os hábitos, pois agora pode ser o começo de uma nova fase. Cuidado com traições românticas; é melhor ficar longe de pessoas que não fazem bem para sua vida.

Também é bom limpar seu grupo de amigos e parar de sair com pessoas que só estão interessadas em coisas superficiais ou em tirar vantagem. Lembre-se, amizade não pode ser comprada.

Tente continuar seus estudos, pois irá ajudá-lo no futuro. Pare de gastar com coisas que você não precisa e comece a economizar. Um novo amor chegará.