As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (25)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (25), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

É hora de você agir com sabedoria, garantindo que cada passo seja um sucesso. O tarot aconselha a ser prudente e não ter pressa.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot indica que você está em um bom momento para avançar em direção aos seus objetivos: conquistar um emprego melhor, investir em imóveis ou começar um negócio. As energias cósmicas estão a seu favor para atrair abundância.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot afirma que é hora de assumir o controle de suas emoções. Pare de hesitar e coloque um lado positivo em tudo que você faz.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Livre-se de pessoas tóxicas que estão atrás do seu dinheiro, abra os olhos e não confie tão facilmente nas pessoas ao seu redor. Lembre-se, há muitos lobos em pele de cordeiro.

Texto com informações do site The Times of India