As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (25)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Não olhe para trás nem recue, as energias cósmicas estão alinhadas a seu favor. Você tem o poder de manifestação: tudo o que você pensa pode se tornar realidade, então não hesite, coloque suas ideias e projetos em ordem.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot destaca o início de uma nova etapa na sua vida. É hora de pensar em si mesmo e se desenvolver ao máximo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que você sairá de uma crise, sendo necessário não se vitimizar. É hora de se reinventar — o que você vivenciou foi um aprendizado, e agora você está pronto para se desenvolver plenamente.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot alerta para manter o equilíbrio emocional, não cair em provocações ou continuar se apegando a um amor não correspondido: você é valioso e merece o melhor.

Texto com informações do site The Times of India