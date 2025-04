Adeus tênis! Os sapatos Mary Jane são a nova obsessão das mais bem vestidas

O estilo retrô continua em alta, e dessa vez é um tipo de calçado que se consagra como um dos queridinhos do ano, com um design charmoso que promete fazer com que as mulheres não só se sintam confortáveis, mas também optem por um estilo elegante e sem muitos elementos.

Com um toque francês e um toque único, os sapatos Mary Jane se posicionam contra os estilos básicos que, por muito tempo, estiveram presentes, não permitindo que as mulheres apostassem não apenas na versatilidade de seus looks, por isso, desde 2020, esse desconforto entre os amantes da moda fez com que outros designs e modelos finalmente tomassem a coroa dos tênis ou saltos.

Entre as ofertas, mocassins, botas, a simplicidade dos calçados normcore e designs como sapatilhas começaram a ganhar relevância e, aos poucos, as mulheres começaram a aderir a essa tendência, mostrando que os tênis não são os únicos que prometem um visual bonito e confortável e que não é preciso abrir mão dos pés para estar bem cuidada com saltos agulha ou sandálias.

Os sapatos ‘Mary Jane’ serão tendência este ano Pinterest (Pinterest)

Sapatos Mary Jane serão tendência este ano

Tome nota! Os sapatos Mary Jane são a tendência que está voltando para reconquistar sua coroa nos armários das amantes da moda e prometem fazer você parecer uma diva com sua delicadeza que leva muitos de volta a tempos passados. Além disso, eles são tão fofos, confortáveis ​​e lindos que, sem dúvida, farão você parecer um especialista em moda.

Embora já tenhamos visto uma versão renovada e contemporânea do sapato ‘Mary Jane’, a maneira mais fácil de reconhecê-lo é por uma característica que o distingue dos demais: sua ponta arredondada e uma tira que envolve o peito do pé.

Sua história remonta ao início do século XX e adotou o nome da personagem homônima da história em quadrinhos de Buster Brown, “Mary Jane”, e seu lançamento se tornou um sucesso retumbante.

Os sapatos ‘Mary Jane’ serão tendência este ano Pinterest (Pinterest)

Como usar sapatos Mary Jane com elegância?

Hoje em dia, esse tipo de calçado passou por uma transformação e continua ganhando popularidade entre as mulheres. As tiras que envolvem o peito do pé se multiplicaram e agora as it girls as usam com orgulho.

Basta combiná-los com mom jeans ou calças boca de sino para começar a realçar o poder desses sapatos no seu visual. Não é só a versão vermelha que conquistou muitas mulheres; agora os pretos são uma declaração de estilo.

Peças delicadas com alguns detalhes em renda ou peças náuticas são suas melhores aliadas. Mesmo para quem vive em áreas com climas incertos, um sobretudo cor camelo é uma opção que fará você parecer distinto.