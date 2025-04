Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 7 e 6

Momento de deixar no passado uma fase de azar ou situação triste para voltar a receber boas notícias e felicidade. Pare de se preocupar com o passado e não caia na melancolia, porque é hora de seguir em frente e florescer na vida.

Capricórnio – Cartas 19 e 20

Vícios e maus hábitos podem atrapalhar seu caminho. Fique atento as suas escolhas, mas também com as pessoas que se aproximam e dividem a vida com você; problemas se aproximam se você teimar em caminhos errados.

Aquário - Cartas 1 e 16

Quem foi e é bom colherá os frutos. Você encanta as pessoas e pode conquistar algo muito importante com sua sorte e carisma, continue sem medo!

ANÚNCIO

Peixes – Cartas 3 e 36

É preciso deixar um amor ou situação envolvendo relacionamentos do passado para trás e começar a desbloquear a sorte e os caminhos abertos que têm a partir de agora. Não desperdice mais sua energia.