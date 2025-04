Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Cartas 34 e 15

Um momento de mudança e de muito poder de atração está acontecendo em sua vida pessoal e profissional. É momento de pensar positivo e atrair as realizações, pois a confiança e otimismo o farão comemorar.

Virgem – Cartas 35 e 28

Compreenda que os caminhos se abrem de diferentes formas, inclusive com partidas. Busque as respostas com calma e saiba avaliar aquilo que merece uma segunda chance ou não.

Libra – Cartas 36 e 14

O caminho da sua vida amorosa se abre de forma importante e é importante confiar em tudo. Apenas não se espante se antes da água acalmar, vier uma tempestade.

Escorpião – Cartas 32 e 9

Não deixe mais que energias de fora influenciem sua vida dentro de casa. Ao ser livre, independente e cuidar de você, receberá boas notícias e não deixará mais nada de ruim incomodar.