Novos resultados em vítimas intoxicadas ao consumir torta de frango em padaria

Um exame feito em uma das vítimas que acabaram intoxicadas após a ingestão de uma torta de frango e empadas de uma padaria do bairro Serrano, em Belo Horizonte, descartou a existência das substâncias que normalmente estão presentes no veneno conhecido como “chumbinho”.

O portal de notícias O TEMPO, confirmou a informação com o filho de uma idosa de 75 anos, que segue em estado grave após consumir o alimento.

Familiares das vítimas relataram que exames hospitalares indicaram a possível intoxicação por três possíveis substâncias: carbamato, organofosforado e toxina botulínica

As duas primeiras substâncias podem ser encontradas no veneno conhecido como “chumbinho” e as três substâncias são altamente perigosas à saúde humana.

A toxina botulínica é muito grave e pode ser produzida em alimentos em conserva mal conservados.

A polícia não descarta a possibilidade de envenenamento ou de contaminação causada por alguma toxina ou microorganismo.

