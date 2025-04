Jaqueta ‘navy’: nova tendência que traz sofisticação e conforto

A moda ‘navy’ ou náutica retorna ano após ano, nos lembrando que o azul também pode ser um aliado dos nossos looks, não só sinônimo de um estilo casual ou descontraído como a cor clássica do nosso jeans, mas pode até ter o mesmo efeito elegante do preto ou cáqui.

Estilos elegantes continuam sendo os favoritos, no entanto, as tendências deste ano começaram a mudar para algo muito mais vibrante e autêntico. Isso não significa que o luxo discreto ainda faça parte do guarda-roupa de muitas mulheres, com looks neutros que farão você parecer impecável.

Quando chega o verão, há um estilo que se torna o favorito e é o estilo navy ou marinheiro que nos lembra uma tarde na praia, cujo modo de se vestir é inspirado nos marinheiros franceses que fizeram um antes e um depois na moda com seus trajes que geralmente eram compostos por duas cores, azul e branco.

Jaquetas 'navy' em tendência neste 2025 Instagram: @mariafubries (Instagram: @mariafubries)

O que é a jaqueta ‘navy’ da moda?

Vamos esquecer por um momento os casacos e blazers clássicos e dar um twist no visual com uma jaqueta ‘navy’, que, com detalhes simples, promete se tornar a nova obsessão feminina por elegância.

A jaqueta ‘navy’ é uma peça essencial no seu guarda-roupa, principalmente se você busca um estilo diferente e atualizado que eleve seu visual com apenas uma peça.

Este tipo de jaqueta se caracteriza pela clássica cor azul marinho, muito fácil de combinar, e conta com detalhes em seus botões em dourado ou outras cores como pérolas, que lhe dão um toque extra de sofisticação.

Jaquetas 'navy' em tendência neste 2025 Instagram: @arinaeagle (Instagram: @arinaeagle)

Como usar uma jaqueta ‘navy’?

Você normalmente encontrará a jaqueta ‘navy’ em um estilo ajustado, com gola alta e mangas longas e retas, com detalhes de botões que a tornam única. Também é elegante e proporciona um visual rejuvenescedor, tornando-se a peça ideal para mulheres com mais de 50 anos.

O azul marinho é muito fácil de combinar, você pode optar por uma paleta que inclua tons como: branco, cinza, vermelho, bege, camelo, verde oliva, azul claro, dourado ou prata, e se você se considera um espírito aventureiro, então cores muito mais vibrantes como o laranja serão para você.

Este tipo de peça é perfeita para quem busca uma alternativa ao blazer ou ao casaco convencional, mas que sirva como uma opção ideal, formal, elegante e sofisticada, perfeita para usar em um evento ou para trabalhar com este tipo de peça.

Você pode adicionar desde jeans até calças plissadas na cor camelo; sua imaginação é o limite. No entanto, detalhes discretos e cores neutras serão uma opção perfeita para quem quer fazer de uma jaqueta ‘navy’ a estrela do visual.