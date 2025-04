As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (24)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (24), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot alerta que você pode estar angustiado devido a uma atitude de uma pessoa próxima, que acabou ferindo sua confiança. No entanto, é importante manter os pés no chão e, se necessário, remover da sua vida o que não agrega valor. No ambiente de trabalho, a proximidade com uma pessoa pode acabar resultando em um relacionamento romântico.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tempo pode trazer algumas mudanças agradáveis ​​e proveitosas. Após longos e árduos esforços, o sucesso finalmente está sendo alcançado. Muito esforço foi investido para alcançar esse sucesso. Este é o momento de se preparar para comemorar essa conquista.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que devido à sua natureza tímida, você pode ter dificuldade para se aproximar e conversar com outras pessoas. Confie em si mesmo e faça um esforço para se apresentar e se comunicar.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot de hoje alerta para a importância de estar atento a possíveis discussões no ambiente de trabalho. Mantenha a paciência e a prudência. O foco, nesta fase, será primordial para evitar erros recorrentes. Além disso, pedir desculpas é um gesto normal e demonstra maturidade.

Texto com informações do site India Today