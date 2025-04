As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (23)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (23), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que você não precisa tirar conclusões sempre. Muitas vezes, a clareza não pode ser encontrada pensando continuamente, mas apenas ficando quieto e permitindo que a poeira baixe. Confie no pensamento de que a resposta à sua pergunta só surgirá quando você estiver pronto. Deixe o silêncio falar exclusivamente com você.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Trabalhe para liberar a energia em seu ambiente imediato: limpe, organize ou vá para um lugar seguro para aliviar o estresse. Cultivar a paz começa em casa, tanto no sentido físico quanto emocional. Ambientes calmos contribuem para um mundo interior equilibrado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que nesta fase apenas permaneça fiel ao seu valor inato. Se você responder com elegância, em vez de defensivamente, conservará seu poder e dará aos outros espaço para confrontar suas próprias lições.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Deixe de lado as teorias do passado e abra seu coração para o que quer que esteja sendo revelado. Contra todas as probabilidades, mesmo que isso possa lhe custar caro, sua nova verdade se mostrará um guia para uma honestidade muito maior.

Texto com informações do site The Times of India