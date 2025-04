As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (24)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (24), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Identifique seus pontos fortes e procure destacá-los. Evite a pressa ou a busca por resultados imediatos, pois isso pode fazer com que perca oportunidades valiosas. O sucesso virá com dedicação e seriedade em qualquer tarefa. Se até agora você não esteve focado em seus objetivos, este é o momento ideal para se comprometer plenamente com eles.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Uma grande mudança pode transformar profundamente a sua vida. Você pode se deparar, de repente, com desafios e ser tomado por pensamentos negativos. Nessas horas, é fundamental fortalecer sua coragem e manter o ânimo. Não desista, independentemente das circunstâncias.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Direcione sua energia para o trabalho — isso contribuirá para acelerar seu progresso. Evite decisões precipitadas, pois elas podem levá-lo a uma crise séria. Se você estiver envolvido em um conflito, procure se afastar; insistir pode tornar a situação ainda mais complicada.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Uma nova onda de entusiasmo e positividade provavelmente fluirá para sua vida. Boas ações estão começando a gerar bons resultados, e você poderá encontrar o parceiro ideal para a vida. Dar uma pausa no trabalho para planejar uma viagem em família pode lhe trazer paz e união.

Texto com informações do site India Today