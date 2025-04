As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (24)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (24), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Tente se concentrar em concluir as tarefas ao seu redor. Esforce-se para trazer positividade aos seus pensamentos. Não importa quão complexa a situação pareça, sempre há uma saída. Tente encontrar essa saída. Você também pode precisar trabalhar para melhorar seus relacionamentos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot alerta que alguém do passado do seu parceiro (a) pode tentar criar uma ruptura no relacionamento. Nessa situação, é mais importante que você se concentre em proteger seu vínculo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Continue seus esforços com paciência e compostura e deixe essa fase difícil passar. Na vida profissional, você pode ter a oportunidade de se conectar com alguém importante. Aproveite ao máximo essa oportunidade e aprenda com as experiências e erros para aplicar no seu próprio trabalho.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Procure respeitar as habilidades dos outros e nunca considere ninguém inferior, pois isso pode levar à arrogância. O apoio dos outros é essencial para alcançar qualquer tipo de sucesso. O tarot também destaca que o trabalho árduo sempre traz bons resultados.

Texto com informações do site India Today