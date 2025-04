As calças palazzo estão de volta e podem ser usadas com blusas boho: são modernas e sofisticadas!

Em 2024, a moda passou por uma mudança onde nostalgia e sofisticação se combinaram para nos trazer alguns dos estilos mais chiques do momento.

Tamanha foi sua influência que em 2025, algumas das tendências que vimos renascer no ano passado voltaram com força, dando origem a calças flare e outros cortes queridinhos, entre eles a calça palazzo, que promete ser a alternativa para quem busca um estilo fresco, confortável e diferente.

Já faz alguns anos que as calças palazzo se tornaram uma das maiores tendências e, este ano, elas prometem ser as queridinhas entre as mulheres e os amantes da moda, que aos poucos as adicionam aos seus guarda-roupas como uma nova peça essencial que fará qualquer mulher parecer uma deusa.

As calças palazzo voltam a ser tendência Pinterest (Pinterest)

Calças palazzo estão de volta à moda

As calças palazzo estão de volta para reconquistar seu lugar no guarda-roupa e, dessa vez, prometem ser um dos modelos campeões que complementarão perfeitamente o estilo boho, que será um dos maiores lançadores de tendências e até mesmo inspiração para estilistas que já o adotaram em suas coleções.

A moda retrô continua a fazer sucesso, e desta vez estamos fazendo uma viagem de volta aos anos 60 para recapturar a essência boho, complementada pelas calças palazzo dos anos 70, caracterizadas por pernas largas e fluidas, chamando a atenção para uma cintura marcada. Essas calças também são recomendadas por estilistas para ajudar as mulheres a valorizar o corpo, pois afinam visualmente os quadris e as pernas.

Como usar calças palazzo com uma blusa boho?

A fusão de tendências de duas épocas de ouro deixará seu visual invejável, com um estilo único onde o conforto e a liberdade de ser você mesma se unem para você arrasar onde estiver.

Então, tome nota, aqui estão alguns dos melhores looks que servirão de inspiração para sua próxima roupa. Eles são elegantes e fáceis de copiar. Lembre-se apenas de capturar sua essência em cada uma de suas roupas.

Look elegante com calça palazzo

Combine calças palazzo com blusas boho em looks monocromáticos. Você descobrirá que elas são uma ótima opção para quem procura um visual elegante que pode ser usado em eventos formais ou até mesmo em uma festa à noite.

Calças palazzo com blusa boho Pinterest (Pinterest)

Look casual com calça palazzo

Para um look casual, opte por estampas, roupas combinando ou adicione um toque de cor com calças palazzo e uma blusa boho. Lembre-se de usar cores vibrantes se você mora em climas quentes, ou tons neutros se você procura um visual sofisticado e confortável.

Calças palazzo com blusa boho Pinterest (Pinterest)

Look glamoroso com calça palazzo

Você também pode arrasar com esse tipo de look, bastando combinar calças palazzo de tecidos grossos para um look perfeito para uma festa ou, com detalhes soltinhos como esse transparente, complemente com uma blusa boho, pode ser uma mais justinha com estampa paisley ou com tons retrô.