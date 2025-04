Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

você está no seu melhor e não deve olhar para trás, as energias estão alinhadas a seu favor para seguir em frente e evoluir.

Touro - O Louco

Este é o início de uma nova etapa na sua vida. É hora de pensar em si mesmo e se desenvolver ao máximo em seu caminho de forma independente.

Gêmeos – Carta A Torre

É hora de sair da crise e parar de se vitimizar; não tenha medo de se reinventar,

Câncer - Carta A Temperança

Este é um lembrete para manter o equilíbrio emocional, não cair em provocações ou continuar se apegando a um amor não correspondido; você é valioso e merece o melhor.

Leão - Carta O Eremita

Momento de ser prudente e não ter pressa. É hora de você agir com sabedoria, garantindo que cada passo seja um sucesso.

Virgem - Carta O Imperador

É hora de assumir o controle de suas emoções. Pare de hesitar e coloque um lado positivo em tudo que você faz.

Libra - Carta O Sol

Você terá vitalidade, sucesso e luz para conquistar tudo o que se propõe a fazer.

Escorpião – Carta O Mago

você está no seu melhor e não deve olhar para trás, as energias estão alinhadas a seu favor para seguir em frente e evoluir.

Sagitário – Carta O Diabo

Você deve controlar seu temperamento e seu desejo de vingança. Faça isso para não ficar cheio de energias negativas que causam estagnação.

Capricórnio – Carta Roda da Fortuna

Esta energia trará muitas mudanças bonitas. Você fechará ciclos, deixando ir o que não lhe serve mais e abrindo portas para uma nova etapa cheia de energia positiva.

Aquário – Carta O Mundo

É hora de você tomar uma atitude radical para buscar sua felicidade sem arrependimentos.

Peixes – Carta A Estrela

Uma luz em seu caminho. Pare de encher sua cabeça com problemas que você não pode controlar e que roubam sua paz.