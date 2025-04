As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (23)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (23), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca que sob a superfície, existe uma verdade mais profunda: a confiança deve guiá-lo. Sua presença diz muito, então use-a criteriosamente. Que sua atenção traga clareza e nunca conflito como uma varinha de confiança silenciosa.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

É no silêncio que as respostas são conhecidas. Seu coração conhece verdades que sua mente pode ter se tornado um pouco cega. Seja gentil consigo mesmo ao ignorar o ruído e encontrar a mensagem silenciosa.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Lembre-se de que você está exatamente onde deveria estar. Confie que a caminhada em direção ao seu destino já possui seu próprio ritmo bonito. Honre esse ritmo celebrando pequenas vitórias.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Não trilhe o caminho para compromissos e coisas que o afastam do que realmente importa. Escolha com cuidado, protegendo a graça da sua energia. Sentir-se culpado não é um bom motivo para dar o seu tempo. Sua alegria precisa de espaço para voar, e você tem o direito de honrar isso.

Texto com informações do site The Times of India