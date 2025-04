As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (23)

Confira as revelações do tarot, quarta-feira (23), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot sugere um lembrete gentil sobre uma distinção importante: ninguém mais pode ditar o seu valor, porque é algo que você carrega dentro de si. Você pode buscar aprovação ou segurança, mas a sensação mais forte de paz surgirá quando você se posicionar em sua própria luz. Confie em si mesmo, alimente sua energia e fale a sua verdade com o coração aberto e a gentileza.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Alguns se apoiarão em você em busca de conforto ou apoio; por mais tocante que seja, manter o espaço é uma boa coisa a se fazer por um momento, mas nunca se esqueça das suas próprias necessidades. Às vezes, dê um passo para trás para fazer uma pausa, verificar com o seu coração e manter o equilíbrio — o que significa que, quando você cuida de si mesmo, irradia mais amor aos outros.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Não subestime sua influência. Deixe seu coração guiar enquanto você doa, incondicionalmente. A energia que compartilhamos sempre permanecerá no universo, mesmo que não a vejamos retornar instantaneamente

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Dê a si mesmo a chance de explorar qualquer coisa, seja um projeto, um sonho ou apenas o ritmo do dia, sem saber as respostas. Respeite o ritmo gentil e encorajador; deixe sua imaginação guiar. Cada pensamento que você encontra pode ter um significado; às vezes, simplesmente paramos cedo demais.

Texto com informações do site The Times of India