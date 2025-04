A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Áries – Carta A Torre

Existe algo que está oculto e pode causar danos na sua vida ou coração. É hora de ir atrás de compreender o que sente ou o que os outros podem estar sentindo por você. Não caia em conspirações alheias por medo de cortar relações que já não funcionam mais.

Touro – Carta O Carro

Talvez você esteja vencendo ou colhendo frutos de meios que não são honestos com os outros ou com a sua própria verdade e valores. Lembre-se que a calunia e as falsas acusações reverberam novamente em você em algum momento. É melhor se frustrar sabendo que está fazendo o bem, do que o contrário.

Leia mais:

ANÚNCIO

Horóscopo dos anjos para fechar ciclos em abril de 2025

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Gêmeos – Carta O Imperador

A vida de imaturidade acabou e agora é hora de ser adulto. Tome essa responsabilidade para si e veja como as coisas funcionarão melhor. Se você não decidir crescer, é bem provável que o destino se encarregue de exigir esse tipo de comportamento da sua parte.

Câncer – Carta O Mundo

A vida irá trazer o reconhecimento que você deseja e merece, apenas deixe de perder tempo com tantos excessos. Existe algo que você faz constantemente que se tornou autodestrutivo e o impede de colher as coisas boas no caminho; é hora de dar um ponto final.