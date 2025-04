Os 4 signos que precisam ter cautela com a entrada do Sol em Touro

Alguns signos do zodíaco devem ter uma maior cautela nos primeiros dias da entrada do Sol em Touro, que durará até 20 de maio de 2025.

Confira quais são:

Sagitário

Evite entrar em conflitos agora e comece a descansar um pouco sua mente. É importante que a pressão seja cessada e o seus movimentos partam desde a calma. Se estiver oportunidade de se divertir e se sentir mais desconectado dos problemas, invista nisso.

Capricórnio

Cuidado para não ficar muito desatento e usar as palavras de forma ruim. Coloque sempre seus valores na frente e não se abstenha de algumas reponsabilidades, pois a cobrança pode chegar mais tarde. Não confie facilmente nas pessoas e seja mais discreto para não entrar em complicações.

Aquário

Invista nas relações que vale a pena e não passe mais tanto tempo focado nas desavenças. É hora de ser mais aberto e não cair em teimosia quando se trata das relações ou dos hábitos que pesam verdadeiramente em sua vida.

Peixes

As palavras podem ser difíceis de dizer durante os primeiros dias de Sol em Touro. É preciso observar, mas não se deixar afundar em frustrações ou na solidão. Use esse momento para amadurecer e crescer, tanto a própria vida como as relações importantes.

