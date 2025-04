As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (22)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (22), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O amor está no ar — e não apenas o amor romântico. O tarot fala sobre algo lindo começando, como um novo sonho ou uma ideia criativa. Seja lá o que for que esteja mexendo com seu coração ultimamente, siga-o. Grandes coisas começam pequenas, e hoje pode ser essa faísca.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Às vezes, ignoramos o que é bom porque nos concentramos no que achamos que precisamos. O tarot faz um leve empurrão para estar presente. Você pode estar em uma situação melhor do que imagina. Tente aproveitar o agora — ele pode te surpreender positivamente.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você anseia por uma conexão profunda nesta fase. Seja no amor ou na amizade, você está pronto para algo significativo e equilibrado. Relacionamentos podem trazer crescimento hoje — mas somente se você estiver aberto a isso. Seja honesto consigo mesmo e com os outros.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seu coração está liderando o caminho nesta fase. Você está com vontade de sonhar, amar e se inspirar. Este é um ótimo momento para romance, criatividade ou simplesmente para aproveitar todos os pequenos momentos que tornam a vida doce. Siga seus sentimentos — eles não vão te enganar.

Texto com informações do site Hindustan Times