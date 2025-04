Adeus aos skinny? Estes são os novos jeans da moda que lhe darão um corpo incrível: veja como usá-los

As calças jeans skinny são as preferidas devido aos seus milhares de benefícios para um visual moderno e confortável.

Porém, em 2025, outras calças chegaram para substituí-las, e há muitas maneiras de combiná-las.

Estas são calças jeans Slim, um modelo de calça que tem um corte justo e justo ao corpo, mas não é tão apertado quanto o jeans skinny.

Esse tipo de calça é mais justa no quadril e nas coxas, e levemente alargada na parte inferior, afinando a silhueta e dando um corpo espetacular.

Além disso, elas são muito versáteis e existem muitos estilos. Algumas chegam até os tornozelos e outras são mais compridas, então você pode escolher a que mais combina com seu corpo e se adapta ao seu tipo de corpo.

O melhor é que elas são superconfortáveis ​​e combinam com looks casuais ou bem elegantes, dependendo da ocasião. Eles, sem dúvida, farão você parecer moderno e elegante, e nós lhe diremos como usá-los em 2025.

Como usar jeans slim, a calça que é tendência em 2025

Jeans justos com camisa

Essas calças jeans justas são muito confortáveis ​​e versáteis, e você pode usá-las para um visual estiloso combinando-as com uma camisa.

Para complementar o look, você pode optar por saltos agulha ou sapatilhas; de qualquer forma, você parecerá sofisticada e moderna.

Jeans justos com suéter

Outra maneira de combinar essas calças chiques e modernas é com um suéter, colocando-o para dentro da frente e deixando-o para fora atrás.

Combine esta roupa moderna com botas de cano curto brancas ou pretas e você ficará estilosa e elegante.

Calça jeans justa com camiseta

Se você quer algo mais descontraído e chique, então você deve optar por uma camiseta para usar com esse tipo de jeans.

Complemente com tênis e, para dar um toque especial ao visual, leve uma bolsa pequena e acessórios elegantes que façam você se destacar.

Calça jeans slim com blazer

Você também pode usar jeans skinny com uma camiseta ou camisa e complementá-la com um blazer para um look que pode ser usado do escritório até em um encontro.

E dependendo da ocasião, complemente com tênis, salto ou bota; de qualquer forma, o visual ficará muito chique.