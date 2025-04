Horóscopo semanal: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 21 a 25 de abril de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Cuide do seu dinheiro e não revele detalhes da sua vida pessoal para que ninguém roube sua sorte.

Você pode ter um animal de estimação que lhe trará felicidade e lhe fará companhia. É hora de você agir com sabedoria, garantindo que cada passo seja um sucesso.

Chance de iniciar um relacionamento romântico mais estável e compatível. Você terá muita atividade e avaliações de seus superiores. Você receberá o carinho de um novo amor muito compatível com você, dê a si mesmo a oportunidade de ser amado.

Virgem

Trabalhe na sua cura energética: faça exercícios, medite e cuide da sua saúde, especialmente das enxaquecas.

ANÚNCIO

As energias cósmicas estão a seu favor para atrair abundância; apenas seja discreto com as pessoas ao seu redor para evitar fofocas.

Conecte-se com a natureza e os animais para fortalecer sua energia positivas. Não confie tanto nas pessoas ao seu redor. Você terá dias ocupados depois dos feriados, mas com oportunidades de emprego.

Não confie cegamente em seu parceiro ou amigos, eles podem estar mentindo.

Leia mais:

Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 21 a 25 de abril de 2024

A palavra que guia a intuição de c ada um dos 12 signos

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 20 a 26 de abril de 2025

Libra

Você verá os resultados que tanto deseja florescerem. Quanto mais conhecimento você acumular, mais doce será o sabor do sucesso. Você resolverá questões legais que lhe roubam a paz.

No reino do amor, você terá dias de conquista total. Tenha em mente que o amor chegará em sua vida trazendo novas oportunidades que farão você se sentir muito apaixonado.

Escorpião

Esta semana, o universo tem uma surpresa brilhante para você. Livre-se de pessoas tóxicas que estão atrás do seu dinheiro, abra os olhos e não confie tão facilmente nas pessoas ao seu redor.

Lembre-se, há muitos lobos em pele de cordeiro. Você está passando por um período de abundância e mudanças radicais para que possa brilhar mais do que nunca.

Esses dias são para se mimar; é hora de curar seu corpo e espírito. Tem um ex que está prejudicando você, tente resolver esse problema antes que ele piore. Não deixe que ninguém manche seu nome.