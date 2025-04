Horóscopo de hoje: avanço no amor e sucesso nesta segunda-feira, 21 de abril

Áries

Você está em um momento de mudança e precisa se manter organizado para que tudo corra bem e você possa progredir profissionalmente. No amor, você terá uma conversa séria com sua família para fazê-los aceitar seu parceiro e deixar as brigas de lado.

Touro

Sua força mental está em um nível muito alto, mas você precisa diminuir sua carga de trabalho, delegar tarefas e dedicar mais tempo a si mesmo e à sua saúde. No amor, você precisa expressar suas opiniões muito bem, porque se não fizer isso, poderá haver mal-entendidos e problemas com seu parceiro.

Gêmeos

Você precisa tomar decisões cedo. Para fazer isso, você deve agir com precisão em cada passo que der e não deixar que comentários negativos o distraiam do seu objetivo. No amor, você terá uma surpresa muito agradável do seu parceiro. Aproveite esse momento para fortalecer os laços familiares.

Câncer

Você precisa controlar seu temperamento para se dar bem com aqueles com quem compartilha projetos e, dessa forma, fará as coisas andarem mais rápido. No amor, não deixe sua cabeça ficar cheia de coisas negativas sobre seu parceiro. Que seja uma conversa que defina a situação de ambos.

Leão

Sua vida está melhorando porque você está tomando boas decisões. Continue avançando porque cada passo que você dá leva ao progresso. No amor, o melhor é conversar para não errar com familiares que estejam um pouco sensíveis por acharem que aquela pessoa não é a certa para você.

Virgem

Há uma atmosfera tensa ao seu redor e muita fofoca. Não se feche para mudanças, justamente porque sua vida precisa de alguns ajustes. No amor, quando se decide viver em casal, há circunstâncias em que ambos devem ceder.

Libra

É hora de se reconectar com pessoas que o ajudaram no passado e que agora podem fazer isso novamente no trabalho e com novos projetos. No amor, você só quer paz e tranquilidade, e esse relacionamento só traz discussões e ciúmes. Já chega, tome uma decisão para o bem de nós dois.

Escorpião

Você está tomado pelo desejo de mudar de vida, então abra-se para uma mudança que vai te ajudar a crescer profissionalmente e tem ótimas perspectivas. No amor, não sinta que ficará sozinho para sempre. O universo tem coisas maravilhosas reservadas para você.

Sagitário

Você tem inteligência e carisma suficientes para conquistar aqueles que você precisa ao seu lado para seguir em frente. Será fácil atingir os objetivos que você definiu para si mesmo se você deixar as ideias dos outros fluírem também. No amor, não permita que a família interfira em suas decisões, pois isso causará problemas com seu parceiro.

Capricórnio

Será uma semana agitada, mas recompensadora, então acelere o ritmo para que você consiga realizar com sucesso o que planejou. No amor, controle o ciúme e os impulsos porque eles causam problemas e podem levar você a tomar decisões das quais pode se arrepender.

Aquário

Aproveite a oportunidade que essa mudança de emprego oferece a você. Você crescerá e terá muitos sucessos, e suas finanças melhorarão. No amor, deixe os conflitos para trás e encontre uma maneira de se aproximar da sua família, porque, no fim das contas, é isso que permitirá que você consolide o seu relacionamento com o seu parceiro.

Peixes

É uma boa ideia buscar aconselhamento antes de tomar decisões profissionais importantes para que você possa investir com sabedoria e evitar obstáculos. No amor, o pedido de casamento que você tanto esperava do seu parceiro chega, então o momento mais importante da sua vida chegou.