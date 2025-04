As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste domingo (20)

Confira as revelações do tarot, neste domingo (20), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O relacionamento com os sogros pode precisar de atenção extra nesta fase, e uma comunicação aberta aliviará as tensões. A vida amorosa se aprofunda com a devoção sincera, fortalecendo os laços emocionais.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A vida amorosa pode encerrar conversas passadas, levando ao crescimento emocional. Uma jornada inspiradora pode proporcionar uma nova perspectiva.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Nesta fase, o tarot destaca que envolver-se em atividades criativas aumentará seu bem-estar geral.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Apoiar emocionalmente seu cônjuge fortalecerá o relacionamento. Planos de viagem podem sofrer interrupções devido ao clima, portanto, estar preparado ajudará.

Texto com informações do site Hindustan Times